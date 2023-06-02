Кемерово, 2 июня, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Неизвестный заявил о якобы минировании нескольких зданий судов в городе Кемерово, угрожает убить детей и потребовал выкуп. Об этом 2 июня сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуационный выход

Письма с содержащейся информацией о якобы минировании нескольких зданий судов в Кемеровской области поступили в Кемеровский районный суд. Неизвестный автор писем сообщил о минировании нескольких зданий судов в городе Кемерово и потребовал перевести один миллион 300 тысяч рублей на номер телефона, указанный в письме.

В случае невыполнения его условий неизвестный угрожает убить двух детей.

Отмечается, что по данному факту сделаны обращения в соответствующие органы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Белгороде поступает ложная информация о минировании зданий. Мэр города Валентин Демидов напомнил, что цель таких фейков — дестабилизировать обстановку, «заставить людей бояться и паниковать», и призвал горожан сохранять спокойствие.