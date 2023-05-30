Рим, 30 мая, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Уроженка России и ещё три человека погибли при крушении яхты на озере Лаго-Маджоре в Италии. Об этом 29 мая сообщает газета Varese News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Уточняется, что трагедия произошла 28 мая из-за сильного шторма на озере. На борту яхты в момент крушения находились 25 человек. Из них погибли двое мужчин и две женщины, одна из женщин была 50-летняя супруга капитана судна, уроженка России.

Кроме того, среди погибших — 53-летний гражданин Израиля и двое граждан Италии, которые были сотрудниками итальянских спецслужб. Поисково-спасательная операция на озере продолжалась всю ночь. Отмечается, что 21 человека удалось спасти, пропавших без вести нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число мигрантов, погибших при крушении судна у южного города Кротоне в Италии, достигло 58 человек. Среди жертв много женщин и детей, в том числе один новорожденный.