Москва, 25 мая, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Гражданин Великобритании Джордж Боултби два года назад приехал в Россию, стал бездомным и отказался возвращаться на родину.

ИА REGNUM Гражданин Великобритании Джордж Боултби

Как стало известно ИА Регнум, Боултби родился в 1988 году в городе Дуглас на острове Мэн между Великобританией и Ирландией. Работал в сфере ЖКХ, у него есть жена и трое детей. С 2015 года он находился под наблюдением врачей, так как у него диагностировали параноидную шизофрению.

После того, как ему поставили этот диагноз, он стал бродяжничать и уехал путешествовать по миру. На попутках добрался до России, потом случилась пандемия и он не смог выехать. Его ограбили, украли все деньги и документы, после чего британец остался в Москве.

Каждый день он приходит в храм на Поклонной горе, кормится у волонтёров, собирает милостыню.

Родители в 2021 году попросили своего русского друга Владимира помочь его найти и вернуть домой в Великобританию. Однако уговорить Боултби не удалось, он наотрез отказался возвращаться на родину.

«Джордж не буйный, не курит, не пьёт, но жизнь на улице накладывает свои отпечатки, с каждой нашей встречей он выглядит всё хуже. Недавно в Россию смогли прилететь его родители, они нашли его на привычном маршруте, но сын от них убежал, не поддался на уговоры. Он обычный хороший парень, и родителей очень жалко», — рассказал Владимир, друг британской семьи.

ИА REGNUM Гражданин Великобритании Джордж Боултби

Посольство Британии, по его словам, готово выдать ему документы только если он сам обратится. В психиатрические клиники его никто не берёт. Родители Боултби попросили написать заявление в полицию, чтобы правоохранители помогли с отправкой парня домой.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

Как сообщало ИА Регнум, ещё один неординарный случай с иностранцем, желающим жить в России, произошёл в начале мая. Француз протаранил шлагбаум на границе Польши из-за сильного желания оказаться в России. Ситуация произошла 4 мая на пункте пропуска в Гжехотках.

Мужчину немедленно задержали и допросили. Он заявил, что «планировал в России свою дальнейшую жизнь».