Махачкала, 25 мая, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Туристка из Екатеринбурга получила множественные переломы после падения с обрыва смотровой площадки в дагестанском селе Гамсутль. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

По её словам, в селе Гамсутль Гунибского района с небольшого обрыва упала женщина 1983 года рождения.

Отмечается, что девушка приехала из Екатеринбурга в составе группы из 18 человек на экскурсию.

«По предварительной информации, у пострадавшей имеются множественные переломы, перелом основания черепа, не в сознании», — приводит РИА Новости слова Газимагомедовой.

Уточняется, что на место были направлены спасатели и медики. Пострадавшую планируется транспортировать вертолётом санавиации, уточнила собеседница.

В минздраве Дагестана пояснили, спасатели и медики с трудом добрались до упавшей туристки.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая в развлекательном парке в Оренбурге обрушилась карусель. В момент ЧП на ней катались дети и взрослые.

В результате обрушения карусели в парке аттракционов в Оренбурге пострадали как минимум 15 человек. Они были доставлены в больницу. В Минздраве добавили, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объёме.