15 человек попали в больницу после падения карусели под Оренбургом
Оренбург, 6 мая, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В результате обрушения карусели в парке аттракционов в Оренбурге пострадали как минимум 15 человек. Они были доставлены в больницу. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Минздрава.
По данным ведомства, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
В Минздраве добавили, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объёме.
По данным регионального УМВД, пострадали около 20 человек.
«В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадали приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети», ― говорится в сообщении.
По предварительной информации, к обрушению привёл сбой в работе карусели. Точную причину установят по результатам технической экспертизы.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в развлекательном парке в Оренбурге обрушилась карусель. В момент ЧП на ней катались дети и взрослые.
Уточняется, что инцидент произошёл в «Оренпарке». По данным администрации, с прошлого года там идёт реконструкция. Несмотря на то, что в парке ремонтные работы не завершили, 2 мая там открыли зону аттракционов по случаю праздников.