Киев, 24 мая, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за необходимости обеспечить внутреннее потребление, говорится 24 мая в сообщении «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

«Импорт и экспорт электрической энергии на данный момент не осуществляется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с необходимостью покрыть нужды Украины в потреблении на протяжении всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления.

Также компания призвала потребителей рационально и экономно пользоваться электроэнергией.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Украина возобновила экспорт электроэнергии в страны Европы «в связи с избытком производства электроэнергии».

Отметим, что в преддверии нового отопительного сезона власти Украины повысят для граждан цены на электроэнергию, поскольку финансовая помощь западных стран не покроет всех необходимых расходов.