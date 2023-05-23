Москва, 23 мая, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на заседании 23 мая единогласно приняли проект обращения к правительству с призывом запретить польским компаниям осуществлять грузовые перевозки по территории России, а также исключить возможность заправки их автомобилей на АЗС в России по розничным ценам.

Донат Сорокин/ТАСС Фуры на таможенном терминале

Эти меры будут зеркальными, ранее ЕС ввёл подобные ограничения в отношении российских и белорусских перевозчиков, кроме того, ограничения должны стать ответом на постоянные провокации со стороны властей Польши, связанные со сносом памятников, закрытием русских школ, кражей российской собственности, отметили депутаты.

«Депутаты Государственной думы (…) настаивают на ответных мерах в отношении Республики Польша, зеркальных решению органов Европейского союза в рамках так называемого пятого пакета санкций о запрещении с 9 апреля 2022 года российским и белорусским автомобильным транспортным компаниям выполнять перевозки по территориям стран Европейского союза», — сказано в обращении.

Предлагается разрешить польским компаниям перемещаться только до таможенных терминалов и там перегружать товары. Стоимость бензина на российских АЗС для таких перевозчиков должна быть установлена на уровне средних цен в ЕС, полагают депутаты.

Ранее о намерении предложить правительству такой ответ на недружественные и провокационные действия Польши сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счёт России. Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся», — написал Володин 23 мая в своём Telegram-канале.

Ранее спикер Госдумы отмечал, что если подходить к вопросу ещё более глобально, то Польша за свои преступления против исторической памяти должна вернуть территории, полученные по итогам Второй мировой войны, а также компенсировать России расходы Советского Союза (около 750 млрд долларов) на её послевоенное восстановление, написал спикер Госдумы.

22 мая в МИД Польши заявили, что начали подсчёт «ущерба», нанесённого Советским Союзом Польше во время и после Второй мировой войны. После завершения подсчётов планируется потребовать от Москвы репарации. Аналогичные подсчёты уже проведены в отношении Германии. В Берлине подчеркнули, что данный вопрос рассматриваться не будет.