Киев, 21 мая, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный появился в телеэфире впервые с 8 мая. Как сообщили украинские СМИ, он выступил в формате видеосвязи перед сотрудниками одесского вуза в честь Дня науки.

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», в настоящее время украинский военачальник находится в госпитале, куда он попал после серьёзного ранения. Предполагается, что получил ранение Залужный в результате удара российских военных по объекту в Днепропетровской области, где в тот момент находился.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 21 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Залужный продолжает исполнять свои обязанности. Такое заявление она сделала на фоне появившихся сообщений об исчезновении главнокомандующего. По её словам, такие заявления направлены на деморализацию украинских войск на фоне напряжённой ситуации в Артёмовске.

10 мая в информационном поле появилась информация о гибели украинского командования, в частности Залужного. Это произошло после того, как он отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО.