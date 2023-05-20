Кемерово, 20 мая, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Две сестры в возрасте 2 и 4 лет в Кузбассе ушли с детской площадки и пропали. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Сегодня около 14:30 (10:30 мск) в дежурную часть ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу поступило сообщение о том, что в поселке Ленинский накануне около 18:00 (14:00 мск) во время прогулки ушли с детской площадки и пропали две сестры — 2-летняя Алёна… и 4-летняя Ирина…» — говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские совместно с сотрудниками СК России, представителями администрации, волонтерами поискового отряда и добровольцами из числа местных жителей ведут масштабные поиски пропавших детей, осматривая дома и заброшенные строения посёлка, а также лесной массив.

Также указывается, что общая численность поисковой группы сейчас составляет 200 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая поиски семилетней девочки, которая ранее пропала в городе Кировграде в Свердловской области, закончились, ребёнка обнаружили живым. Девочка ушла из дома и пропала 17 мая, после чего волонтёры совместно с сотрудниками полиции организовали поиски, которые продолжались всю ночь.