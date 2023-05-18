Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Поиски семилетней девочки, которая ранее пропала в городе Кировграде в Свердловской области закончились, ребёнка нашли живым. Об сообщил поисковый отряд «Прорыв» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, жива! Обнаружена поисковым отрядом «Прорыв», — говорится в сообщении.

Также поисковики выразили благодарность всем, кто помогал в поисках девочки.

Ребёнок ушёл из дома и пропал 17 мая, после чего волонтеры совместно с сотрудниками полиции организовали поиски, которые продолжались всю ночь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, стало известно, что колумбийские военнослужащие обнаружили живыми в джунглях страны четырех детей спустя 17 дней после крушения самолёта Cessna 206, на котором они летели. Самому младшему ребенку 11 месяцев, а старшему — 13 лет.