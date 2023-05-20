Амман, 20 мая, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Чертежи, созданные около 8000 лет назад, нашли археологи на Аравийском полуострове. Об этом 19 мая пишет научное издание Live Science.

Археология

Уточняется, что чертежи представляют собой схему «воздушных змеев пустыни». Так называют сложные конструкции из каменных стен, предназначенные, как предполагается, для ловли животных или для содержания скота. «Воздушных змеев пустыни» впервые обнаружили около ста лет назад, когда начала развиваться аэрофотосъёмка. С земли такие постройки увидеть практически нереально, так как они занимают зачастую огромные площади.

Найденные чертежи были выгравированы на монолитах, расположенных в Джибаль аль-Хашабии (Иордания) и в Вади аз-Зиллият (Саудовская Аравия). Понять, что рисунок представляет собой чертёж «воздушного змея пустыни» археологам удалось после их математического сравнения с задокументированными конструкциями.

Назначение чертежей пока остаётся неизвестным. Учёные предположили, что схемы могли использовать либо для создания каменных конструкций, либо для обсуждения плана предстоящей охоты и координации действий охотников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что британские археологи изучают руины храма и царского дворца древних шумеров, обнаруженные в провинции Ди-Кар на юге Ирака. Царский дворец находился на территории древнего шумерского города Гирсу и был построен по меньшей мере 4500 лет назад.