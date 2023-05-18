Ватикан, 19 мая, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Мужчина, управлявший автомобилем в состоянии сильного возбуждения, несанкционированно въехал на территорию Ватикана. Об этом 18 мая сообщила служба печати Святого престола.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Инцидент произошёл вечером около 20:00 по местному времени (21:00 мск). Автомобиль подъехал к одному из въездов в Ватикан, и продолжил движение, несмотря на все предупреждения охранявших въезд швейцарских гвардейцев. Автомобиль пробил заграждение и поехал дальше, хотя сотрудники жандармерии начали стрелять по колёсам автомобиля, пытаясь остановить нарушителя.

Службы безопасности немедленно объявили тревогу. Сотрудники охраны закрыли проезд к задней части Собора Святого Петра, Ватиканским садам и площади Святой Марты. В результате автомобиль проехал во двор Святого Дамаза к Апостольскому дворцу, куда обычно прибывают лидеры государств перед аудиенцией у папы Римского.

Водитель вышел из автомобиля и был задержан сотрудниками жандармерии. Отмечается, что задержанный мужчина в возрасте 40 лет находился в тяжёлом психофизическом состоянии. Мужчину немедленно осмотрели врачи из управления здравоохранения и гигиены Ватикана. Сейчас нарушитель находится в казарме ватиканских жандармов. Причины эксцентричного поступка мужчины устанавливаются.

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