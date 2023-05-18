Архангельск, 18 мая, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В Архангельской области отец застрелил сына из охотничьего ружья. Трагедия разыгралась в деревне Пономарёвской Коношского района. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Смерть 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением левого плеча 10 мая констатировал фельдшер, прибывший по вызову. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 57-летнего отца погибшего.

«В ходе допроса обвиняемый признал свою вину», ― добавили в следственном ведомстве.

Мужчина рассказал, что в последнее время между ним и сыном постоянно происходили конфликты из-за нежелания последнего жить самостоятельной жизнью. Очередная попытка прогнать сына из дома успехом не увенчалась. Тогда отец достал ружьё и выстрелил в сына. Полученное ранение оказалось несовместимо с жизнью.

В содеянном подозреваемый раскаялся. Теперь он проходит фигурантом по уголовному делу об убийстве и находится в СИЗО.

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