Николай Галкин/ТАСС Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй

Китай и дальше будет придерживаться четырёх принципов по украинскому конфликту, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом в ходе состоявшегося визита в Киев заявил спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

Он подчеркнул, что Пекин готов содействовать международному сообществу в формировании общей позиции по урегулированию украинского кризиса, а также приложить собственные усилия для скорейшего восстановления мира.

«Китай всегда играл особую конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине и будет продолжать оказывать ей посильную помощь», — добавил спецпредставитель КНР, обращение которого опубликовано на сайте министерства иностранных дел КНР.

При этом он подчеркнул, что панацеи для разрешения проблемы не существует. По словам дипломата, все стороны должны начать с себя: накапливать взаимное доверие и работать над созданием условий для мирных переговоров.

Визит Ли Хуэя на Украину состоялся с 16 по 17 мая. Спецпредставитель Китая по делам Евразии встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, главой администрации президента Украины Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и руководителями некоторых министерств.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Китая в феврале опубликовал план по мирному решению украинского конфликта — документ, включающий 12 пунктов. План адресован всему мировому сообществу. Среди его основных тезисов — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре принципа, которые обязательно должны соблюдаться. Это уважение к суверенитету, соблюдение Устава ООН, принятие во внимание обеспокоенности каждой из сторон и использование мирных методов для урегулирования конфликта.

В мае министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым подтвердил готовность Китая совместно с Россией урегулировать украинский кризис и настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров.