Москва, 31 марта, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Темпы восстановления леса в России за последние два года превысили площадь погибших и вырубленных лесов. Только в 2022 году превышение составило 18%, в абсолютных цифрах это 1,3 млн га площадей, на которых уже выполнены работы по лесовосстановлению, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

Россия — одна из крупнейших лесных держав, на территории которой расположена пятая часть всех лесов планеты. По запасам лесных ресурсов Российская Федерация занимает второе место в мире после Бразилии. Бережному и ответственному отношению к «зелёным легким» планеты призван способствовать федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология»

Площадь лесных пожаров в стране сократилась в три раза — с 10,1 млн га в 2021 году до 3,3 млн га в 2022-м. Во многом это произошло благодаря обеспечению регионов современной лесопожарной техникой и оборудованием отечественного производства. На сегодня уровень обеспечения достиг более 93%. Финансирование охраны лесов от пожаров дополнительно увеличено на 8,2 млрд рублей, общий бюджет на эти цели до 2024 года составляет 14,2 млрд рублей.

В Московской области в 2023 году лесопожарные подразделения впервые обновляют пожарные рукава — осуществлена закупка 482 бухты с внутренним гидроизоляционным покрытием для комплектации пожарных машин.

«Это неотъемлемый элемент пожарно-технического оснащения любого лесопожарного подразделения. С их помощью специалисты могут подавать под избыточным давлением воду в любую необходимую точку, что особенно актуально, если возгорание произошло в глубине насаждения или в труднодоступном для проезда техники месте», — говорит председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Администрация Сосновского района Тамбовской области Директор Челнавского лесхоза Тамбовской области Виктор Головачёв

В Тамбовской области за счёт собственных средств и субсидии, выделенной из бюджета Тамбовской области на реализацию проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» Челнавский лесхоз Сосновского района приобрёл пожарную автоцистерну вместимостью 3 кубометра на базе автомобиля ГАЗ. Со сходом снега вместе с другой пожарной машиной она будет задействована в тушении лесных пожаров.

«Площадь лесных угодий Челнавского лесничества составляет 22 402 гектара. В прошлом году пожароопасный сезон прошёл для нас достаточно хорошо. На территории лесные пожары не регистрировались. В лесхозе ведётся большая работа по охране леса от пожаров. Для этого у нас имеется вся необходимая техника: машины, трактора с плугами, в трёх производственных участках есть водораздатчики», — рассказал директор Челнавского лесхоза Виктор Головачёв.

Новую технику, полученную в рамках национального проекта «Экология» уже начали обкатывать в Хабаровском крае. Это 22 единицы различного оборудования для тушения лесных пожаров, а также четыре тягача, столько же полуприцепов и два гусеничных снегоболотохода.

«Проходимость — главное для пожарной техники. Ее используют для доставки команд тушильщиков в труднодоступные места. Это болотистые почвы и бездорожье. В транспорте также можно перевозить противопожарное оборудование и инвентарь», — комментирует руководитель Восточного специализированного хозяйства Валентин Корнев. По его словам, техника привлекается и при лесовосстановлении, которое является ключевым направлением нацпроекта. В 2022 году восстановить лес удалось на площади 83 тысячи га.

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Хабаровский край. Гусеничный снегоболотоход.

Новую технику и оборудование получил сформированный недавно федеральный лесопожарный центр «Север», созданный на базе красноярского аэропорта «Черемшанка». Его основная задача — обнаружение и тушение очагов возгораний в труднодоступных местах Сибири и Дальнего Востока. В штат центра входят авиационный персонал, специалисты парашютно-десантной пожарной службы и административно-вспомогательный персонал. Его специалисты уже начали устанавливать дополнительные видеокамеры для оперативного отслеживания ситуации в лесах

Цитата lpcentr.ru За ситуацией в лесах следят видеокамеры

С мая количество камер возрастет до 144 в 40 муниципалитетах региона. Радиус их обзора — до 25 км, каждая делает оборот 360° до восьми раз в час. Система видеонаблюдения обнаруживает дым и огонь в автоматическом режиме. По информации, полученной с устройства, определяется предположительное местоположение очага возгорания.

Полная цифровизация леса должна наступить в 2025 году, когда заработают новые правила ведения Государственного лесного реестра (ГЛР) и запустится Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК). На платформе системы объединены все отраслевые данные. ФГИС ЛК позволит получать, обрабатывать, хранить и визуализировать на лесных картах информацию о состоянии лесного фонда, в том числе количественные и качественные характеристики лесов, информацию об их использовании, охране, защите и воспроизводстве.

В конце 2022 года ФГИС ЛК была запущена в пилотном режиме сразу в четырёх российских регионах. Работать с пилотом системы будут в Московской и Ульяновской областях, Пермском и Красноярском краях.

Однако, несмотря на всеобщую цифровизацию, основную функцию в защите и сохранении лесов продолжают выполнять люди. В поддержку нацпроекта «Экология» в России ежегодно проходят волонтерские акции «Сад памяти» (весной) и «Сохраним лес» (осенью). 18 марта 2023 года весенние мероприятия уже стартовали в Крыму.

«Акция пройдет во всех регионах, но запуск состоялся именно в Крыму. Первый «Сад памяти» в Севастополе мы разбили в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом в 2020 году. А теперь мы вместе с #ВолонтерыПобеды и #ВолонтерыЛеса сажаем деревья не только в честь павших воинов Великой Отечественной войны, но и всех тех, кто встал на защиту Родины сегодня: мы помним их имена и чтим их подвиг», — сообщила вице-премьер российского правительства Виктория Абраменко. По её словам, в 2022 году было высажено 70 миллионов деревьев. А за предыдущие годы — более 150 миллионов.

Мероприятие поддерживают блогеры, звёзды шоу-бизнеса и представители бизнес-сообщества. Принять участие в акциях может каждый желающий, все необходимое для высадок добровольцам выдадут на месте, достаточно просто прийти (подробности и регистрация на сайтах акции).

«Если каждый человек посадит хотя бы одно дерево, этот мир непременно станет чуточку лучше и чище. Присоединяйтесь к акции «Сохраним лес» и внесите свой вклад в восстановление природы», — призывает эстрадная певица и телеведущая Юлианна Караулова.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» реализуется с 2019 года. Одна из его главных целей — сохранение лесов. При поддержке государства в региональные лесничества поступает новая техника и оборудование. В планах на период до 2030 года ежегодное стопроцентное восстановление выбывших лесов, увеличение площади лесных насаждений с 5 млрд га (2024 год) до 11 млрд