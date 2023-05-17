Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

США и Китай являются наибольшими угрозами миру, заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в интервью журналу Economist.

Дипломат отметил, что потенциал обоих государств способен уничтожить человечество. Он выразил надежду на то, что лидеры США и Китая проведут встречу, в рамках которой глава Белого дома укажет на такую угрозу из-за действий Пекина и Вашингтона.

По мнению Киссинджера, властям Соединённых Штатов и КНР необходимо договориться между собой, чтобы нивелировать подобные угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Генри Киссинджер заявил, что США и Китай вплотную приблизились к началу холодной войны друг с другом. Дипломат предупредил, что в случае продолжения этого процесса его последствия могут быть хуже Первой мировой войны.

В августе 2022 года Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем. Он признал, что часть ответственности за такую ситуацию лежит и на Вашингтоне.