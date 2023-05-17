Суд в Германии оштрафовал мужчину на 2250 евро за выбритые на голове буквы Z

Аугсбург, Германия, , 19:46 — REGNUM Мужчину, выбрившего на голове несколько букв Z, оштрафовали в Германии. Суд признал его виновным в поощрении и одобрении уголовных преступлений. Инцидент произошёл в городе Аугсбург, о чём 17 мая сообщило местное издание Augsburger Allgemeine.

Z Александр Погожев © ИА REGNUM

Окружной суд приговорил 42-летнего нарушителя закона, который намеренно снял головной убор перед автомобилем полиции, продемонстрировав им буквы Z, выбритые на его висках и затылке, к штрафу в размере 2250 евро.

Буква Z является символом СВО. Первоначально её использовали для маркировки российской военной техники, участвующей в кампании. Вторым символом стала буква V, которую также наносили на российскую технику. .

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины запретить использование буквы Z предложил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также предложил ввести уголовную ответственность за использование символа Z в качестве поддержки специальной военной операции России.

Тогда же появилась информация о том, что крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву Z. Причиной стало желание руководства избежать «неверного» истолкования знака.