Киев, 17 мая, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Российские военные нацелились на командные центры в Киеве и другие важные объекты. Об этом CNN сообщил американский военный чиновник.

Минобороны РФ/ТАСС Пуск ракет «Калибр» по военной инфраструктуре ВСУ

Собеседница телеканала рассказала, что ВС России предпринимают более масштабные воздушные атаки.

«Российские атаки нацелены на то, чтобы подавить и сбить с толку силы украинской ПВО», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Николаеве на юге Украины в результате удара повреждения получил объект промышленной инфраструктуры. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что ракетный удар по городу нанесли поздно вечером 16 мая.

По данным Минобороны России, в ночь на 16 мая российские силы уничтожили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. В поражении цели ВКС России успешно применили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».