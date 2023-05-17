Николаев, Украина, 17 мая, 2023, 09:27 — ИА Регнум. В городе Николаеве на юге Украины в результате удара повреждения получил объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press Взрывы на Украине

По его словам, ракетный удар по городу нанесли поздно вечером 16 мая.

«Зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры», ― написал он в Telegram-канале.

Есть и другие последствия удара. Ким уточнил, то частично разрушены торговый центр и автосалон. Также, по его словам, взрывной волной повреждены частные дома и магазины.

В Министерстве обороны России пока официально не заявляли о нанесённых ударах по инфраструктуре Украины вечером 16 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 мая в Киеве сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и прогремели взрывы. Позднее около 02:00 мск в Николаевской области Украины объявили режим воздушной тревоги, который затем был объявлен почти по всей стране, исключая Сумскую и Харьковскую области.

Утром 16 мая Вооружённые силы России нанесли самый массированный удар по Киеву. По словам представителей местных властей, военные объекты в столице Украины атаковали ракеты «Кинжал» и «Калибр».