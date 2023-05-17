В Николаеве сообщили о повреждении объекта промышленной инфраструктуры
Власти Николаева сообщили о повреждении промышленного объекта
Николаев, Украина, 17 мая, 2023, 09:27 — ИА Регнум. В городе Николаеве на юге Украины в результате удара повреждения получил объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, ракетный удар по городу нанесли поздно вечером 16 мая.
«Зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры», ― написал он в Telegram-канале.
Есть и другие последствия удара. Ким уточнил, то частично разрушены торговый центр и автосалон. Также, по его словам, взрывной волной повреждены частные дома и магазины.
В Министерстве обороны России пока официально не заявляли о нанесённых ударах по инфраструктуре Украины вечером 16 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 мая в Киеве сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и прогремели взрывы. Позднее около 02:00 мск в Николаевской области Украины объявили режим воздушной тревоги, который затем был объявлен почти по всей стране, исключая Сумскую и Харьковскую области.
Утром 16 мая Вооружённые силы России нанесли самый массированный удар по Киеву. По словам представителей местных властей, военные объекты в столице Украины атаковали ракеты «Кинжал» и «Калибр».