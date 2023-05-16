СМИ: в Киеве прогремели взрывы и сработала система ПВО
Киев, 16 мая 2023, 09:13 — REGNUM В ночь на 16 мая в Киеве сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и прогремели взрывы. Об этом 16 мая сообщило агентство УНИАН в своём Telegram-канале.
«В Киеве раздаются взрывы. Предварительно, работает ПВО», — говорится в сообщении.
При этом около 02:00 мск в Николаевской области Украины объявили режим воздушной тревоги, который затем был объявлен почти по всей стране, исключая Сумскую и Харьковскую области.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооружённые силы России утром 16 мая нанесли самый массированный удар по Киеву. По словам представителей местных властей, военные объекты в столице Украины атаковали ракеты «Кинжал» и «Калибр».
Позднее в интернете появились кадры поражения американских противоракетных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ВСУ в ходе ночной атаки на объекты в Киеве
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