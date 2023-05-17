Абуджа, 17 мая 2023, 05:17 — REGNUM Несколько сотрудников посольства США убиты при обстреле на юге Нигерии. Об этом 16 мая сообщила газета Daily Trust.

Полиция Нигерии
Полиция Нигерии
AMISOM Public Information

Уточняется, что сотрудники посольства США находились с гуманитарной миссией в Анамбре. В районе населённого пункта Огбару колонна подверглась обстрелу.

Сотрудник полиции по связям с общественностью в Анамбре подтвердил информацию о нападении на колонну. По предварительным данным, жертвами атаки стали как минимум четыре человека, ещё несколько человек получили ранения.

В свою очередь миссия США в Нигерии подтвердила факт нападения на гуманитарную колонну, но подробности не сообщила.

Отмечается, что штат Анамбра на юго-востоке Нигерии отличается высоким уровнем насилия. В полиции предполагают, что атаку на колонну могла совершить сепаратистская группировка «Коренные жители Биафры» (IPOB).

Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении боевиками на северо-западе Нигерии по меньшей мере 80 человек, среди которых дети и женщины.