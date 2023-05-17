В США признали повреждение переданного Киеву ЗРК Patriot после ракетной атаки ВС России

Вашингтон, , 01:39 — REGNUM Повреждение переданного Киеву Вашингтоном зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в результате массированного ракетного удара Вооруженных сил России (ВС РФ) признали в США. Об этом 16 мая сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что Patriot не уничтожен полностью, а лишь получил повреждения. Вашингтон проводит оценку нанесённого ЗРК ущерба. По результатам оценки будет принято решение, понадобится ли отключать систему полностью, возможен ли ремонт ЗРК на месте или потребуется его возвращение в США.

Массированный удар по военным объектам в Киеве российские силы нанесли в ночь на 16 мая. По данным Минобороны России, ЗРК Patriot в Киеве был поражен высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заверил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США окажут помощь Украине с ремонтом зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в случае такой необходимости.