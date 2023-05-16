Москва, , 20:06 — REGNUM Мужчина выжил, упав с высоты 10-го этажа жилого небоскрёба в «Москва-Сити». Об этом 16 мая сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

«Москва-Сити» Владимир Югасов © ИА REGNUM

Промышленный альпинист сорвался с высоты, моя фасады небоскрёба, который расположен на Пресненской набережной. Смерти удалось избежать благодаря стеклянному куполу, находящемуся на втором этаже здания.

«Он пробил спиной стеклянный купол второго этажа, это спасло его», — сказал источник телеканала.

По данным РЕН ТВ, выживший альпинист госпитализирован в больницу с травмами головы, спины и шеи. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале мая с Останкинской башки в Москве упал промышленный альпинист. Мужчина сорвался вниз, когда занимался чисткой кондиционеров.