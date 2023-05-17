Казань, 17 мая, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Российские учёные вырастили в пробирке мясо стерляди — краснокнижной рыбы, вылов которой запрещён. Технология получения мышечных клеток для создания искусственного мяса стерляди разработана в Казанском федеральном университете в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты». Технология уже запатентована.

Алиса Черкасова, КФУ Учёные КФУ вырастили в пробирке мясо стерляди

Специалисты уверяют, что по вкусовым и пищевым характеристикам рыба из пробирки не будет отличаться от обычной.

Чтобы получить структурированное мясо рыбы, используется биопринтер: клеточный материал смешивают с биочернилами и «печатают». Созревание полученного продукта происходит в специальном инкубаторе в течение 5–14 дней. «В научной литературе есть информация только о получении мышечных клеток из различных видов карповых. Нами впервые разработана технология получения мышечных клеток для выращивания искусственного мяса рыбы. Мы выбрали стерлядь, так как она отличается высокой пищевой ценностью и является деликатесом», — пояснила заведующая НИЛ «Регенеративная ветеринария» Елена Закирова.

Способ культивирования биомассы миобластов, полученных из мышц стерляди, Казанский федеральный университет запатентовал в апреле 2023 года.

«Мы предложили новый способ культивирования биомассы миобластов (мышечных клеток), полученных из мышц рыбы, — говорит старший научный сотрудник НИЛ «Регенеративная ветеринария» Альбина Маланьева. — Лабораторные эксперименты по выращиванию мышечных клеток стерляди оказались удачными. В результате удалось разработать методику получения мышечных клеток этой представительницы семейства осетровых».

Цель программы «Приоритет 2030» — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. В 2023 году в программе участвуют 119 университетов, порядка 60% из них — региональные университеты более чем из 50 регионов страны. Еще 10 вузов находятся в статусе «кандидат».

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