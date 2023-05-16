Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Хертлинг: ВСУ не готовы к контрнаступлению

Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Наступательные операции требуют концентрации сил и техники, при этом способной «ловко маневрировать», особой точности в целеуказании и нанесении ударов, а также протяженных и одновременно хорошо защищенных коммуникаций снабжения. Но армия Украины не предпринимала ничего подобного в требуемых масштабах, написал в своей в колонке для американского издания The Washington Post генерал-лейтенант ВС США в отставке Марк Хертлинг, который командовал 1-й бронетанковой дивизией во время операции в Ираке, а затем был командующим сухопутными войсками США в Европе.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Даже для элитных подразделений американской армии синхронизация работы во время контрнаступления — сложная задача, которая неоднократно отрабатывается во всех учебных центрах США, отметил американский генерал.

«Как однажды рассказал мне один из моих наставников: «Это как превратить кучу разных элементов головоломки в готовые к бою подразделения, а затем перемещать их по всему полю боя», — отметил Хертлинг, поясняя суть принципа синхронизации (перевод ИА REGNUM).

По мнению генерала, в ходе наступления командующий ВСУ Валерий Залужный должен будет переправить свои войска через Днепр, столкнувшись с ВС РФ, которые «имели месяцы на подготовку» к украинской атаке.

«В Херсонской и Запорожской областях его ожидает сложный комплекс препятствий и внушительная цепочка оборонительных линий и потенциальных «зон поражения». У русских будет преимущество при занятии этих статичных оборонительных позиций», — прогнозирует Хертлинг.

Оценивая ожидаемое контрнаступление ВСУ, американский генерал ожидает, что это будет трудная битва.

«Она станет серьёзным испытанием для недавно собранных украинских сил и приведет к многочисленным трагическим жертвам», — добавил генерал.

В своей колонке Хертлинг также отметил, что США и НАТО должны быть готовы продолжать оказывать военную помощь Украине в течение неопределенного времени, поскольку даже в случае гипотетического поражения «Россия попытается восстановиться, а Украина останется уязвимой».

Как отмечало ИА REGNUM, в ходе «визита-сюрприза» украинского президента во Францию, Эммануэль Макрон подтвердил обещание поставить для ВСУ броневики и лёгкие танки AMX-10 RC, помимо уже поставляемых систем ПВО ближней и средней дальности типа Mistral и Crotale. Также Франция пообещала договориться с Италией о совместных отправках Украине ракет класса «земля-воздух» SAMP/T. О намерении поставить очередной пакет военной помощи Киеву — в который будут включены сотни зенитных ракет и сотни новейших ударных дронов большой дальности (более 200 км) — сообщил и британский премьер-министр Риши Сунак.

Эксперт Центра политико-стратегического анализа StratPol Ксавье Моро предположил, что поставки британского оружия и военной техники ВСУ продлят конфликт ещё на несколько месяцев, но не смогут помочь Украине добиться положительного исхода.

Ранее отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер назвал ВСУ недостаточно подготовленными для проведения масштабной наступательной операции.