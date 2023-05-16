Читатели Le Figaro подвергли критике решение властей Франции передать Украине танки AMX-10RC

Париж, , 01:05 — REGNUM Решение французского правительства передать Украине легкие танки AMX-10RC взывало осуждение со стороны читателей газеты Le Figaro, которые оставили свои комментарии под соответствующей статьей.

Поставка вооружения Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Один из пользователей сайта указал на то, что страны Запада борются между собой за возможность оказать военную помощь Киеву. Он отметил, что подобные шаги в итоге могут плохо кончиться для таких государств.

Читатель пояснил, что в ходе указанной конкуренции развивается «настоящая гонка вооружений». Другой пользователь призвал задуматься о судьбе военных, которые погибают в ходе украинского конфликта, а также о скорби, которую испытывают семьи погибших.

Он выразил надежду на то, что кризис удастся преодолеть путем дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Елисейский дворец опубликовал заявление, в котором говорилось, что в течение ближайших дней Франция собирается поставить на Украину десятки лёгких танков AMX-10RC, а также обучить украинских солдат использованию этой техники.

Документ стал итогом встречи французского президента Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского.