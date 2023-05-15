Севастополь, 15 мая, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Сбербанк 15 мая открыл первое региональное отделение в Севастополе, которое находится на улице Руднева.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

Как отмечает РИА Новости, отделение банка располагается в двухэтажном модульном здании, в котором имеются помещение для работы с клиентами, детская игровая зона, терраса на втором этаже и зона с банкоматами, работающая круглые сутки.

Уточняется, что теперь у клиентов банка из числа физических лиц появилась возможность получить моментальную и кредитную банковскую карту, а также оформить ипотеку и потребительский кредит или открыть вклад и т.п.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая Сбербанк открыл своё первое региональное отделение на полуострове Крым. Офис находится в Ялте.