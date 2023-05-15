Херсонская область, 15 мая, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Украинские войска боятся располагаться в Снигирёвке Херсонской области на постоянной основе. Об этом 15 мая заявил глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Ещё по пути перемещения в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла по ним (украинским подразделениям. — Прим. ред.) эффективный удар, и в течении некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигерёвке не располагалось», — уточнил в беседе с РИА Новости Барбашов.

По его словам, после ударов российской авиации украинские военные поняли, что они будут сразу же уничтожены в Снигирёвке, если задержатся там надолго. При этом, добавил собеседник агентства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) несколько дней назад снова появились в этом населённом пункте, но его используют как логистический пункт для перемещения в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога.

«На постоянное расположение там теперь боятся располагать войска и технику», — добавил Барбашов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил о попытках ВСУ сделать из Снигиревки в Херсонской области военную базу. Сюда украинская армия стягивала танки, здесь обустраивала склады с боеприпасами, расселяла военных в жилых домах, маскируя под мирных жителей.