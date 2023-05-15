Москва, 15 мая, 2023, 11:16 — ИА Регнум. С 24 мая по 16 июня все желающие смогут пройти курс лекций «Искусственный интеллект для решения прикладных задач в промышленности», который проведет Московская техническая школа (МТШ) вместе с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ). Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, создатели курса намерены подготовить специалистов для разработки и применения интеллектуальных автоматизированных информационных систем через базовые модели искусственного интеллекта.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Программа МТШ поможет московским инженерам получить знания, чтобы освоить области применения искусственного интеллекта

«Искусственный интеллект способен оптимизировать многие процессы и повысить производительность труда, — уверен Овчинский. — Эта технология активно внедряется в работу предприятий и модернизирует промышленный сектор России». Вместе с тем, чтобы эффективно использовать возможности искусственного интеллекта на практике, «специалистам необходимо обладать достаточными знаниями и навыками», подчеркнул он.

Программа рассчитана на 16 часов и состоит из шести модулей. Затем слушатели лекций пройдут контроль знаний и получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Зарегистрироваться для участия в обучении можно на официальном сайте мероприятия.