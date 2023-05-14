Киев, 14 мая, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Военнослужащим ВСУ, вернувшимся из Артёмовска, «снятся в кошмарах» российские танки, а у ВСУ недостаточно оружия для борьбы с ними, передаёт 14 мая New York Times со ссылкой на заявления трёх военных.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Нам нужно больше «Джавелинов». Русские танки снятся нам в кошмарах», — цитирует издание одного из военнослужащих.

Собеседник издания также рассказал, что под обстрелом ВС России находится «каждый метр» в Артёмовске, а огонь артиллерии, ракетные и авиационные удары «не прекращаются ни на одну минуту».

Ранее 14 мая в Министерстве обороны России сообщили об успешном отражении попыток ВСУ провести атаки севернее и южнее Артёмовска. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ при этом продолжают освобождать западные кварталы города, рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Один из иностранных наёмников ВСУ 11 мая рассказал французской газете Le Monde, что жители Артёмовска, которые отказались покидать город, «ждут русских». ВСУ и наёмники, с одной стороны, и эти местные жители, с другой, не доверяют друг другу, отметил собеседник издания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае 2023 года в интервью сербским СМИ заявил, что Артёмовск будет освобождён полностью и будет контролироваться Россией. Дальнейшую тактику и стратегию в городе определит руководство Вооружённых сил России, добавил он.