Росгвардия обнаружила в пункте сдачи лома в Уфе 42 взрывателя артиллерийских боеприпасов

Уфа, , 17:05 — REGNUM В Уфе сотрудники Росгвардии обнаружили в пункте сдачи лома 42 ржавых взрывателя артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

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Уточняется, что 20 взрывателей были переданы на уничтожение, поскольку по-прежнему представляют опасность.

Ранее Телеграм-канал «Mash Batash» сообщил, что в одном из пунктов сдачи металлолома в Уфе взорвался артиллерийский снаряд, в результате инцидента погиб один человек.

«На месте происшествия взрывотехники группы разминирования ОМОН Росгвардии обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в пригороде Оренбурга были обнаружены три авиационные бомбы. Снаряды нашёл в посёлке Ростоши местный житель. Он проводил земляные работы.