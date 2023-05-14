Донецк, 14 мая, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Около десяти мощных взрывов услышали жители Донецка днём 14 мая. Об этом сообщило ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны.

Отмечается, что наиболее интенсивные обстрелы со стороны ВСУ 14 мая приходятся на западную часть города, зафиксированы попадания по частному сектору в Петровском районе города.

Как ранее передавало ИА REGNUM, за 1,5 часа в ходе обстрела жилых кварталов города Донецка ВСУ выпустили 50 снарядов. Прилёты фиксировались в Куйбышевском, Киевском, Петровском районах.

Вечером 13 мая в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранения получили три мирных жителя. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что днём 13 мая ВСУ четыре раза за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 мм.