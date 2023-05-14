Вашингтон, 14 мая, 2023, 13:48 — ИА Регнум. США допустили серьёзную ошибку, когда втянулись в российско-украинский конфликт в условиях необходимости противодействия Китаю. Об этом обозреватели Нилай Сайя и Рахмат Вадиди заявили в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Они полагают, что Китай нарастит свою мощь на фоне конфликта на Украине, так как Запад увяз в очередной затяжной войне, победить в которой невозможно. Россию же западные страны толкнули в объятия Пекина, который был более чем готов к безграничной дружбе с Москвой.

«Ирония ситуации в том, что Запад оказался втянутым в войну против России в тот самый момент, когда ему следовало бы развивать диалог с ней для противодействия Китаю», — отметили авторы статьи.

Обозреватели заключили, что Соединенные Штаты настроились на конфронтацию с двумя великими державами и только наивные оптимисты верят в возможность победы Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик Джеральд Хайман заявил, что мировому сообществу не следует подвергать Россию остракизму. Этот подход неразумен, так как Россия — страна с колоссальными человеческими и природными ресурсами и серьёзным военным потенциалом. Её нужно привлекать преимуществами нормальных отношений с Западом и воспринимать как мировую державу.