Симферополь, 14 мая, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Президиум парламента Республики Крым инициирует вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов

«Да, мы намерены проводить эту работу», — приводит РИА Новости его слова.

Константинов отметил, что данный вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании президиума республиканского парламента.

«Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета Республики Крым», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году, он выступил за его отмену.

По словам Константинова, после проведённой юридической экспертизы по данному вопросу есть все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными.

«Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом должно быть сделано в ближайшее время», — заявил он.

Ранее Константинов назвал Украину территорией с захваченной группой людей властью. Он утверждает, что на данный момент Украина превратилась в разорённую страну с астрономическими долгами.