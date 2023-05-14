Нацистский бандит: Мельника осудили за слова о скором наступлении на Крым
Киев, 14 мая 2023, 07:06 — REGNUM Слова главы МИД Украины Андрея Мельника о скором наступлении на Крым вызвали резкое осуждение и жесткую критику среди пользователей в Twitter.
Дипломат написал, что Крым «освободят раньше, чем думают многие».
Пользователи указали Мельнику на то, что «Крым — это уже Россия» и никто не собирается вести переговоры о его принадлежности.
«Мельник, ты нацистский бандит», — прокомментировал публикацию один из читателей.
Ему также посоветовали поинтересоваться у жителей Крыма, а хотят ли они, чтобы их «освобождали».
Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 12 мая в интервью западным СМИ заявил, что в Киеве рассчитывают закончить военный конфликт к зиме 2023–2024 года, и отметил, что контрнаступлений ВСУ может быть «несколько».
Планируемое Киевом контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада и приведёт к колоссальной трагедии для Украины. Об этом 13 мая заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.