Вашингтон, 14 мая, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Вашингтон и Запад могут нарушить планы Киева по контрнаступлению из-за чрезмерного давления на него. Так считает бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Единственное, что может всё запороть, это оказание Западом сильного давления на Украину», — заявил Ходжес новостному порталу Business Insider.

При этом, по словам генерала, не все в окружении американского лидера Джо Байдена поддерживают «абсолютную победу Украины». Это свидетельствует о неспособности политиков чётко определиться с целями оказания помощи ВСУ.

Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил изданию, что конфликт может «длиться бесконечно», а Вашингтон «продолжит вливать деньги без особого результата».

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский планировал нападение на территории России и подрыв трубопровода, по которому российская нефть поставляется в Венгрию.

В личной переписке с военным командованием, несмотря на многочисленные заверения в том, что не будет применять поставляемое западными союзниками вооружение для ударов по России, на самом деле он не оставлял этой мысли. При этом для исполнения своих целей ему нужны ракеты дальнего действия.