Киев, 14 мая, 2023, 02:12 — ИА Регнум. На Западе Украины в Тернополе, Херсоне и других областях вечером 13 мая прогремели взрывы. Об авиаударах сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По каким объектам пришлись удары — не уточняется.

Отмечается, что практически по всей Украине объявлена была воздушная тревога. Всего СМИ сообщают о сиренах в почти 20 областях страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях появилось заявление председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко. Он сообщил о «прилёте» в промышленную зону Тернополя.

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