Тольятти, Самарская область, 14 мая, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Огонь в горящем с вечера 13 мая покрасочном цехе предприятия «Феррони» в Тольятти Самарской области стремительно распространяется — площадь пожара с 1 тыс. кв. метров уже увеличилась до 20 тыс. квадратов. Об этом сообщили в МЧС региона.

cbslocal.com Тушение пожара

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Пожарные установили, что площадь пожара увеличилась до 20 тыс. кв. метров, а обрушение кровли уже составляет 5 тыс кв. метров.

Для тушения огня стягиваются дополнительные силы и средства. Власти Самарской области держат ситуацию на контроле.

О причинах пожара пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на тушение крупного возгорания на заводе уже привлечено уже два пожарных поезда со станций «Самара» и «Сызрань», задействованы более 100 сотрудников МЧС.

Цех находится по адресу: Комсомольский район, Поволжское шоссе, 3.