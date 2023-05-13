Киев, 13 мая, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что было бы уместно посредничество папы Римского Франциска в гуманитарных вопросах. Об этом 13 мая он сказал в интервью газете Corriere della Sera.

Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк

«Нет сомнений, что посредничество папы было бы уместно в гуманитарных вопросах, включая поддержку процесса обмена пленными», — заявил Подоляк.

По его словам, для Киева актуальны договорённости о поставках оружия, помощи в решении гуманитарных вопросов, защите на внешних рынках.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Рим и встретиться с главой Католической церкви. В конце апреля понтифик заявил, что готовит мирную миссию для прекращения украинского конфликта. Сообщалось, что Москва и Киев проинформированы об этом.

Политолог Владимир Брутер заявил ИА REGNUM, что встреча папы Римского с Зеленским в ближайшие выходные в Ватикане никак не повлияет на мирное урегулирование и пока представляет собой лишь имитацию приближения окончания военного конфликта. По его словам, эта встреча бессмысленна, так как на сегодняшний день позиции и интересы России и Украины не совместимы.