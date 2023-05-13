Берлин, , 10:44 — REGNUM Германия намерена в ближайшие месяцы направить в помощь Украине военную технику на €2,7 млрд, включая танки Leopard и БМП Marder. Об этом сообщил 13 мая журнал Der Spiegel без ссылки на источник.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Издание отмечает, что крупную партию военной техники киевский режим получит «в ближайшие недели и месяцы». Это 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, системы противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасы.

В материале говорится, что власти ФРГ, предположительно, объявят о новом пакете помощи 14 мая. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский будет награждён премией имени Карла Великого в Ахене. Не исключено, что он приедет в Германию, хотя официальных сообщений о визите не было.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что правительство Германии может заказать 123 новых танка Leopard 2 для восполнения нехватки техники после поставок Украине. До конца мая бюджетный комитет бундестага может одобрить закупку 18 новых танков общей стоимостью €525 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, российское руководство не раз заявляло, что все страны, которые накачивают Украину оружием, несут за это ответственность. Так, в январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки западных вооружений — это псевдоподдержка Киева, расплачиваться за которую будут народы этих же стран. В мае представитель Кремля заявил, что США и европейские государства НАТО фактически вступили в конфликт с Россией, поставляя киевскому режиму вооружения, амуницию и боеприпасы, а также финансируя его. Он отметил, что нарастает мощность поставляемых вооружений.