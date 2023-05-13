Симферополь, 13 мая, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Планируемое Киевом контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада и приведёт к колоссальной трагедии для Украины. Об этом 13 мая заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Сергей Корсун ИА REGNUM США и Украина

«Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта. Безусловно, она приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии», — приводит его слова РИА Новости.

Константинов обратил внимание на то, что Запад толкает украинских военнослужащих на бойню.

«Цель этой бойни простая. Повезёт им — они продвинутся, создадут красивый инфоповод, не получится, погибнут все — тоже хорошо, некому будет клянчить помощь. Это циничная англо-саксонская мораль, которая всегда на протяжении истории являлась неотъемлемой частью их государственного устройства, — идите и убивайте друг друга как можно больше. А если никого не останется, они это тоже будут расценивать как свою победу», — отметил он, добавив, что в этом нет ничего нового.

Как передавало ИА REGNUM, издание Asia Times обратило внимание на то, что анонсируемое контрнаступление ВСУ обречено на провал из-за отсутствия эффекта неожиданности, который стал бы единственным возможным шансом на успех при нападении на более сильного противника.

12 мая представители США и Украины в телефонном разговоре обсудили план подготовки к контрнаступлению ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обговорили не только подготовку к наступлению киевской армии, но и необходимую иностранную военную помощь.

Исходя из релиза Госдепа, Блинкен заверил Кулебу, что суверенитет Украины «жизненно важен для мира и безопасности в Европе», а американский лидер Джо Байден будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Газета Financial Times написала, что в Киеве высокопоставленные чиновники «за закрытыми дверями» говорят о возможном провале предстоящего контрнаступления, что повлечет за собой отказ Запада в дальнейшем помогать Украине. Издание уточнило, что некоторые чиновники заняли «очень реалистичную и очень прагматичную» позицию». Они признают, что ВСУ не смогут вернуть территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, «по крайней мере, в этом году».

Экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что Вооруженные силы Украины практически никем не управляются, им осталось существовать несколько дней.

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive написал, что западные страны заставят президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией после провала контрнаступления.

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что анонсируемое Киевом контрнаступление станет финалом украинской государственности. Он также высказал мнение о том, что война Запада на истребление «проживающего в Малороссии и на исторических землях Новороссии» народа неизбежно приведёт к необходимости его возвращения к родному цивилизационному очагу, где он только и может «спастись от заклания, на которое его обрекли продажные правители, пообещавшие ему мир, но приведшие к катастрофе».