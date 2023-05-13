ВСУ снарядами сожгли 40% заповедных лесов Кинбурнской косы
В Херсонской области заявили, что ВСУ снарядами сожгли 40% лесов Кинбурнской косы
Херсон, 13 мая, 2023, 08:29 — ИА Регнум. В результате обстрелов зажигательными снарядами со стороны ВСУ в Херсонской области уничтожены порядка 40% лесов заповедника Кинбурнской косы. Об этом 13 мая сообщил отвечающий за территорию Кинбурнской косы заместитель главы российской администрации Голопристанского муниципального округа Константин Тистол.
Он отметил, что ВСУ стреляют зажигательными снарядами именно по лесу, специально для того, чтобы он выгорал.
По словам Тистола, украинские войска полагают, что бойцы Вооружённых сил России в основном находятся в лесу, поэтому обстреливают леса, чтобы при запуске дронов было видно, что в них происходит.
«Из-за этого очень много леса выгорело, процентов 40. Я общался с лесниками — они сказали, 40% леса не стало», — приводит РИА Новости го слова.
Замглавы администрации муниципалитета выразил надежду, что какая-то часть сожжённого леса может восстановиться за весну и лето, когда некоторые опалённые растения оживают.
«Будем надеяться, что сейчас наступает очередной летний период, и украинская сторона уже не будет заниматься вандализмом по отношению к экологии Кинбурнской косы. И мы сохраним то, что осталось», — добавил он.
Кинбурнская коса является заповедным ландшафтным парком в освобождённой Россией части Херсонской области. В заповеднике живут и прилетают на зимовку свыше 250 видов птиц. Некоторые растения, которые здесь произрастают, занесены в Красные книги Украины и Европы. Кинбурнская коса при украинской власти входила в состав Николаевской области, но по результатам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью была возвращена в состав России.
Как передавало ИА REGNUM, ВСУ в декабре дважды предпринимали диверсии на Кинбурнской косе, которая находится в Херсонской области и контролируется армией РФ. Обе попытки захватить территорию предотвратила российская казачья бригада «Дон». после неудачи диверсантов ВСУ стали чаще обстреливать Кинбурнскую косу, в том числе из американских гаубиц и миномётов. Российские бойцы «отвечают» им из РСЗО «Град» и тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк».