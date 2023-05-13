Херсон, 13 мая, 2023, 08:29 — ИА Регнум. В результате обстрелов зажигательными снарядами со стороны ВСУ в Херсонской области уничтожены порядка 40% лесов заповедника Кинбурнской косы. Об этом 13 мая сообщил отвечающий за территорию Кинбурнской косы заместитель главы российской администрации Голопристанского муниципального округа Константин Тистол.

Александр Гальперин/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ в районе Кинбурнской косы

Он отметил, что ВСУ стреляют зажигательными снарядами именно по лесу, специально для того, чтобы он выгорал.

По словам Тистола, украинские войска полагают, что бойцы Вооружённых сил России в основном находятся в лесу, поэтому обстреливают леса, чтобы при запуске дронов было видно, что в них происходит.

«Из-за этого очень много леса выгорело, процентов 40. Я общался с лесниками — они сказали, 40% леса не стало», — приводит РИА Новости го слова.

Замглавы администрации муниципалитета выразил надежду, что какая-то часть сожжённого леса может восстановиться за весну и лето, когда некоторые опалённые растения оживают.

«Будем надеяться, что сейчас наступает очередной летний период, и украинская сторона уже не будет заниматься вандализмом по отношению к экологии Кинбурнской косы. И мы сохраним то, что осталось», — добавил он.

Кинбурнская коса является заповедным ландшафтным парком в освобождённой Россией части Херсонской области. В заповеднике живут и прилетают на зимовку свыше 250 видов птиц. Некоторые растения, которые здесь произрастают, занесены в Красные книги Украины и Европы. Кинбурнская коса при украинской власти входила в состав Николаевской области, но по результатам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью была возвращена в состав России.

Как передавало ИА REGNUM, ВСУ в декабре дважды предпринимали диверсии на Кинбурнской косе, которая находится в Херсонской области и контролируется армией РФ. Обе попытки захватить территорию предотвратила российская казачья бригада «Дон». после неудачи диверсантов ВСУ стали чаще обстреливать Кинбурнскую косу, в том числе из американских гаубиц и миномётов. Российские бойцы «отвечают» им из РСЗО «Град» и тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк».