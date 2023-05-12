Донецк, 13 мая, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Жителям подконтрольных России сёл Харьковской области военно-гражданская администрация порекомендовала выехать в безопасное место из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

«С целью избежать жертв среди мирного населения рекомендуем вам на время покинуть территорию области до установления благоприятных для жизни условий», — опубликовали призыв в Telegram-канале.

При этом российские власти готовы оказать помощь.

Отмечается, что в Харьковской области почти 30 населённых пунктов находятся под контролем ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 мая на севере Мелитополя был слышен мощный взрыв. В нескольких районах в домах нет воды, света и, соответственно, интернета.