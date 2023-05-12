Мумию 87-летнего пенсионера обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

Москва, , 19:54 — REGNUM В квартире дома, расположенного на улице Обручева на юго-западе Москвы, обнаружено тело 87-летнего мужчины, которое уже успело мумифицироваться, сообщил 12 мая источник ИА REGNUM.

Полиция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, у пенсионера есть 62-летний сын. По факту обнаружения тела проводится проверка, чтобы установить причину смерти мужчины.

В апреле сообщалось, что дачница обнаружила мумифицированный женский труп на крыльце своего дома в садовом товариществе «Лесное-3» в Ленинградской области. Женщина приехала на дачу и нашла труп возле входной двери. Умершая лежала рядом со свёрнутым ковром и хозяйственной утварью. Предположительный возраст погибшей — 45–50 лет, при ней нашли мобильный телефон и 3400 рублей.

А в марте в Москве два мумифицированных женских трупа нашли при демонтаже жилого дома. Выяснилось, что умершие — 86-летняя пенсионерка и её 59-летняя дочь. Мёртвыми в квартире они пролежали по меньшей мере полгода. На теле дочери обнаружили признаки насильственной смерти — её руки были связаны за спиной. Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве