Москва, 12 мая, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Особый вклад российских удобрений в защиту мировых почвенных ресурсов отметили участники международного форума по защите почв, состоявшегося в Российском государственном аграрном университете — Московской сельскохозяйственной академии МСХА имени К. А. Тимирязева.

Hans Почва

Секретарь Глобального почвенного партнерства (ГПП) ФАО Рональд Варгас назвал проблему деградации почв одним из факторов, усугубляющих проблему мирового голода. «Уже сейчас человечество сталкивается не только с ухудшением продовольственной безопасности, но и с настоящим голодом, вызванным изменениями климата и деградацией почв. Поэтому нам необходимо проделать огромную работу по поддержке фермеров. Мы должны оказывать им помощь во внедрении устойчивых практик, которые позволят повысить продуктивность почвы при сохранении её здоровья и биоразнообразия в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Как отметил в ходе форума заместитель генерального директора ведущего российского производителя удобрений «ФосАгро» Александр Шарабайко, почва — невозобновляемый ресурс, состояние которого напрямую влияет не только на качество потребляемого нами продовольствия, но и на устойчивость биосферы Земли в целом. К числу наиболее распространенных загрязнителей почв относятся тяжелые металлы — такие, как кадмий. Именно здесь раскрывается уникальная роль российских удобрений в поддержании здоровья почв, так как они свободны от опасных концентраций этих примесей.

«Регуляторы по всему миру вводят ограничения на содержание тяжелых металлов в удобрениях, — напомнил Александр Шарабайко. — Соответствуя им с огромным запасом, мы рады быть частью решения проблемы. Удобрения «ФосАгро» обладают эталонной экоэффективностью. Они не содержат концентраций кадмия и других токсичных веществ, опасных для здоровья людей. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы фермеры собирали богатые и безопасные для здоровья человека урожаи, сохраняя плодородие почв».

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Как отметили в пресс-службе «Фосагро», российские компании не только напрямую способствуют защите почв от загрязнения и деградации поставками экологически безопасных удобрений, но и участвуют в международных программах по рациональному использованию почв. Наиболее важной инициативой в этой области стала всемирная сеть из более 800 почвенных лабораторий ГЛОСОЛАН, которая охватила уже более 150 стран. Она создаётся в рамках партнёрства между ФАО и «ФосАгро».

В ходе форума Рональд Варгас выразил благодарность российским партнерам, в том числе «ФосАгро», за поддержку: «Мы очень благодарны России и компании «ФосАгро» за финансовую поддержку проектов в рамках почвенного партнерства. Эти инициативы оказывают значительное содействие продвижению повестки устойчивого развития по всему миру».