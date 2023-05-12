Москва, , 14:30 — REGNUM Тяжелобольной трёхлетний ребёнок, летевший с отцом из Владивостока в Москву на операцию, умер во время посадки самолёта, сообщило 12 мая ИА DEITA. RU.

Самолет © Александр Кряжев/РИА Новости

По информации агентства, мальчику, жителю Уссурийска, в три года диагностировали опухоль головного мозга. Его прооперировали в медицинском центре ДВФУ, однако операция оказалось неудачной, на хирургическом столе у ребёнка произошёл инсульт.

После операции состояние ребенка ухудшилось: он перестал ходить, у него исчез аппетит. Мальчика госпитализировали в онкологическое отделение Краевой детской клинической больницы № 1, там медики пришли к выводу, что пациенту требуется срочная пересадка костного мозга в Москве.

В полёт мальчика с отцом отправили обычным рейсом, без сопровождающей медицинской бригады, но в полёте ребёнку стало плохо, и он умер на руках у родителя. Судмедэкспертиза установила, что его можно было бы спасти и передать бригаде скорой помощи, которая ждала пациента на взлётно-посадочной полосе, если бы с ним летел реаниматолог со специальным оборудованием.

Также было установлено, что смерть могла наступить из-за перепада атмосферного давления при взлете и посадке самолета, что вызвало скачок внутричерепного давления и отёк мозга. Отправлять ребенка самолетом было противопоказано.

Эта трагедия произошла ещё 17 января прошлого года, но информация об этом в СМИ не попала. По факту медицинской халатности было возбуждено уголовное дело, однако виновных до сих пор не установили.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о случаях врачебных ошибок в отношении детей. Так, в ноябре в городе Канске Красноярского края было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи семилетнему ребёнку. По данным следствия, в сентябре 2022 года бабушка семилетнего мальчика, являющаяся его опекуном, обратилась в межрайонную больницу в связи с плохим самочувствием внука. В ходе осмотра пациенту выставили диагноз «кишечная инфекция». Затем ребёнку стало хуже, он впал в кому, но его удалось спасти.

В октябре в Талице Свердловской области врачебная ошибка могла обернуться смертью юной пациентки. Ребёнка лечили от кашля, однако позже в организме девочки нашли инородное тело.