Красногорск, 12 мая, 2023, 09:50 — ИА Регнум. В городе Дзержинском в Московской области горят покрышки. Об этом 12 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ГУ МЧС России по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Отмечается, что на открытой площадке в Дзержинском горят покрышки на площади 30 кв. метров.

Уточняется, что от очага пожара поднимается густой чёрный столб дыма, который хорошо видно в южных районах Москвы.

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Как передавало ИА REGNUM, в Москве, на территории машиностроительного завода им. В. В. Чернышева, произошёл пожар, в результате которого пострадали три человека. Возгорание произошло на втором этаже административного здания по адресу: улица Вишнева, дом 7. Огнём было охвачено 15 кв. метров.

В районе Вальковского шоссе в Норильске произошло возгорание на складе на площади 1,5 тыс. кв. метров, затем площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Дым распространился в жилую и общественно-деловую зону города.