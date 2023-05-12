Симферополь, 12 мая, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Британия после передачи ракет Киеву «сама рискует превратиться в опустошенную территорию».

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«После поставок снарядов с обедненным ураном для превращения Новороссии в непригодные для жизни земли и после оснащения бандеровцев британскими дальнобойными ракетами английский остров сам рискует превратиться в опустошенную территорию», — сказал РИА Новости Георгий Мурадов.

Постпред акцентировал, что конфликт на Украине не имел никакого отношения к Великобритании, и выразил надежду, что «не все британцы лишились инстинкта самосохранения».

«Поберегли хотя бы корону, недавно с трудом натянутую на голову нового британского монарха», — посоветовали Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в преддверии ожидаемого наступления ВСУ.

Ракеты являются совместной разработкой Великобритании и Франции. Они запускаются с воздуха, дальность стрельбы составляет более 250 км.

При этом жители страны негативно отреагировали на эту новость, считая, что «руководство потеряло рассудок и должно быть арестовано за создание угрозы стране и народу».