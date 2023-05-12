Вашингтон, 12 мая, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Илона Маска в должности генерального директора компании, владеющей соцсетью Twitter, сменит топ-менеджер массмедийной фирмы NBCUniversal Линда Яккарино. Именно с ней, по информации источника Wall Street Journal, ведутся переговоры о трудоустройстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Сам американский миллиардер не стал называть имя нового гендиректора Twitter, отметив лишь, что она приступит к работе через шесть недель.

Известно, что Яккарино в NBCUniversal работает с 2011 года и курирует продажи рекламы. Вместе с командой из двух тысяч человек она принесла компании доход в сумме более 100 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Илон Маск распустил совет директоров компании и стал единоличным руководителем Twitter. Позже американский миллиардер объявил о запуске программы монетизации своего контента в принадлежащей ему соцсети.