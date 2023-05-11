Норильск, Красноярский край, 11 мая, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Пожар на складе в Норильске локализован на площади 4 тыс. кв. м, сообщили 11 мая в управлении МЧС по Красноярскому краю.

МЧС России Ликвидация пожара в Норильске

«Пожар локализован в 00:05 [20:05 мск] на площади 4000 кв. м», — сказано в сообщении.

Возгорание на складе в районе Вальковского шоссе в Норильске произошло на площади 1,5 тыс. кв. м, затем площадь поджара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Норильские власти заявили, что дым распространился в жилую и общественно-деловую зону города, и рекомендовали жителям ограничить время пребывания на улице.

Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания, отмечали в МЧС. К тушению были привлечены 16 единиц техники.

В марте 2023 года пожар вспыхнул в одном из гаражных массивов Норильска. Его тушение осложнялось сильным ветром. Пострадавших не было, с места происшествия были эвакуированы четыре единицы техники.